Cuidador de zoológico morre após um ataque brutal de um leão que ele criou desde filhote

Um tratador do zoológico foi mutilado até a morte por um leão que ele criou desde que nasceu. O técnico veterinário Olabode Olawuyi estava alimentando as enormes bestas no zoológico da Universidade Obafemi Awolowo, no estado de Osun, na Nigéria, quando o desastre ocorreu.

O ataque não provocado resultou na aparição de imagens de Olawuyi deitado de costas, com sangue por todo lado, imóvel e com os olhos abertos.

As feridas que sofreu foram fatais e os esforços para salvá-lo foram infrutíferos. O incidente resultou na morte a tiros do leão que realizou o ataque. Segundo o MailOnline, isso também foi capturado em filme.

Olawuyi tinha criado todos os leões lá desde o nascimento e trabalhava nas instalações há quase 10 anos. Um porta-voz da universidade, Abiodun Olarewaju, disse à BBC que Olawuyi estava “cuidando dos leões desde que nasceram no campus há cerca de nove anos”.

Cuidador de zoológico morreu após um ataque brutal de um leão que ele criou desde filhote Um leão macho realmente furioso! (Picture by Tambako the Jaguar/Getty Images)

De acordo com os relatórios, a universidade enviou uma delegação à família de Olawuyi, que está agora de luto.

Em declarações ao jornal local Vanguard, o líder do sindicato de estudantes Abbas Akinremi disse que a morte ocorreu como resultado de um "erro humano" depois que um tratador do zoológico esqueceu de trancar a porta após alimentar os leões, relata o MailOnline.

É possível que os leões em zoológicos desenvolvam laços estreitos com seus cuidadores, de acordo com o Wildlife explicou, mas:

“Não se pode confiar completamente neles. Se um leão se sentir ameaçado por algumas de suas ações ou gestos, ou perder o controle, pode se tornar feroz e causar ferimentos mortais num piscar de olhos.”