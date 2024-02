Briga entre vizinhas vai parar em supermercado após boatos maldosos

Um caso inusitado tomou conta do Reddit no final da tarde de terça-feira, dia 20 de fevereiro. Em um desabafo, uma mulher decidiu contar como se envolveu em uma grande discussão com sua vizinha no estacionamento do supermercado.

Em seu relato, a mulher de 41 anos conta que é casada com seu marido há 20 anos e que por conta de alguns problemas de saúde mental do companheiro ela é a responsável por trabalhar e sustentar sua casa, enquanto o homem fica feliz em realizar as atividades domésticas.

Há 1 ano eles conseguiram conquistar uma nova casa, com um grande jardim e que parecia ser o imóvel dos sonhos do casal, até que eles começaram a ter mais contato com a vizinhança.

“Uma das nossas vizinhas, vou chamá-la de B, é incrivelmente curiosa e assim que nos mudamos ela apareceu para nos conhecer. Não para ajudar e nem nada do tipo, apenas para fofocar sobre os demais vizinhos e nos avisar com quais deles deveríamos ter ‘cuidado’ e evitar confiar”.

As coisas saíram do controle

Apesar do comportamento da vizinha, tudo ia bem na vida do casal até que eles tomaram a decisão de acolher um dos melhores amigos do homem que tinha acabado de passar por momentos traumáticos com a perda de seu emprego seguida por um divórcio.

Como os dois possuem um quarto extra nos fundos da casa, eles cederam o local para que o homem pudesse recomeçar sua vida sem se preocupar com o pagamento de contas altas e burocracias.

“Ele é uma pessoa bacana e não fica pedindo coisas para nós, apenas está feliz em ter um lugar seguro para recomeçar sua vida. Fazemos algumas coisas juntos, mas na maior parte do tempo ele fica em seu espaço e nós na nossa casa”.

“Um dia desses fui ao supermercado e encontrei alguns dos vizinhos por lá. Eles estavam, me olhando de forma estranha e eu decidi perguntar qual o problema. Foi então que descobri que B estava bisbilhotando nossa casa e espalhou boatos de que eu era uma mulher com dois maridos”.

“Ela chegou a chamar minha casa de coisas absurdas e disse que eu devo ganhar meu dinheiro com meu corpo, pois de outra forma não seria capaz de pagar por uma casa destas sendo que meu marido não sai de casa”.

“Fiquei completamente furiosa e expliquei aos vizinhos o que verdadeiramente aconteceu, depois foquei nas compras e fui embora. Quando cheguei no estacionamento dei de cara com B e, em meio ao nervoso, comecei a gritar com ela. Disse que qualquer pessoa que eu convidar para minha casa não é da conta dela e que ela deve se afastar de nós e nunca mais falar mal de mim ou da minha família novamente. Alguns amigos acham que eu exagerei, mas eu apenas estava protegendo minha família e um amigo”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela agiu corretamente apesar do escândalo.

“Você não agiu errado, fez o que deveria ter feito”, comentou uma pessoa.

“Eu não perderia a oportunidade de retrucar na mesma moeda e dizer que se B teve tempo de espalhar todo esse boato, você também tem para revelar tudo o que ela falou deles para você”, finalizou outra.