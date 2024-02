Aos 95 anos e sem medo: avó realiza seu sonho de saltar de paraquedas

Uma valente idosa de 95 anos realizou um de seus sonhos ao saltar de paraquedas em Melipilla, graças ao esforço de sua família que decidiu contribuir para este desejo especial. Trata-se de Blanca Hasbún, também conhecida como ‘Chelita’, como é carinhosamente chamada.

A mulher de Talca, uma comunidade no Chile, revelou que esse desejo aventureiro a ansiava há muito tempo e pretendia realizá-lo às vésperas de completar 96 anos.

Diante deste pedido tão especial, a família não hesitou em se mobilizar rapidamente. Reunindo os recursos necessários, investigaram a possibilidade de tornar realidade o sonho da querida avó.

A resposta veio do Skydive Andes, que confirmou que, desde que Blanca não tivesse tido problemas cardíacos, ela poderia realizar o emocionante salto de paraquedas, conforme relatado pelo T13.

A família, composta por filhos, sobrinhos, netos e bisnetos, embarcou em uma viagem para surpreender Blanca com este presente de aniversário tão único. O salto tandem da Skydive Andes prometia uma experiência inesquecível, levando os participantes de uma altura de 4 mil metros a uma queda livre vertiginosa a mais de 200 km/h.

No dia do salto, Blanca Hasbún se equipou com tudo o que era necessário, conectando-se ao instrutor profissional que a guiaria nesta emocionante aventura e também lhe forneceram óculos de proteção para proteger seus olhos e melhorar a visão durante a descida.

Segundo a família, após o feito, Blanca expressou sua felicidade e afirmou sentir-se "muito bem, muito legal", destacando que não experimentou nem um pingo de medo durante a experiência. Até sua neta, Javiera Ferrada, compartilhou o entusiasmo da avó, revelando que Blanca manifestou sua disposição em repetir a experiência.