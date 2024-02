Tragédia na Colômbia: pai assassina seu próprio filho porque ele queria manter a luz acesa

Os moradores do bairro San José de la Cima, em Medellín, na Colômbia, estão chocados com a tragédia que ocorreu durante este fim de semana, quando, dentro de uma das residências, no sábado, 17 de fevereiro, um homem teria assassinado seu próprio filho durante uma discussão, que teria começado porque ele teria deixado a luz acesa.

As autoridades realizaram a inspeção do corpo por volta das 23h30 e confirmaram que a vítima tinha 27 anos.

Por deixar a luz acesa, homem matou o seu filho

De acordo com as informações divulgadas pelas autoridades, a briga entre pai e filho teria começado devido a uma luz acesa, pois o pai apagou uma luz na sala, o que teria desencadeado a fúria do filho, que reagiu com vulgaridades e voltou a acender a luz.

Nesse momento, o pai decidiu desconectar os cabos de energia e o filho teria tentado reconectá-los novamente subindo em uma cadeira.

Naquele momento, o pai teria ido até a cozinha para pegar uma arma branca e teria dado várias facadas em seu filho no abdômen e no braço.

De acordo com o relatório do Ministério Público da Colômbia, também foi confirmado que o homem fugiu do local, mas foi capturado por policiais da Polícia Metropolitana do Vale do Aburrá algumas horas depois. Durante as audiências, o acusado não aceitou as acusações feitas pelo órgão acusador.

O juiz de controle de garantias o enviou para a prisão como suspeito do crime de homicídio qualificado.

Entre 1 de janeiro e 19 de fevereiro deste ano, em Medellín, na Colômbia, foram registrados 39 homicídios, uma diminuição de 18,8% em comparação com o mesmo período do ano anterior. As comunidades com maior número de homicídios são a 1, Popular, e a 15, Guayabal, cada uma com cinco casos.