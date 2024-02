Todos à água! Banhistas levam um susto em uma banana inflável depois de serem derrubados por uma onda poderosa

Neste fim de semana, na conhecida praia de Punta de Tralca, localizada ao sul de El Quisco, houve um momento de tensão quando uma bóia inflável, que estava cheia de pessoas a bordo, foi derrubada por uma onda poderosa.

O incidente ocorreu enquanto várias famílias desfrutavam do sol e do mar nesta popular praia da região de Valparaíso. Num instante, surpreendentemente, a água agitada atingiu o brinquedo inflável, fazendo com que virasse e arremessasse todos os banhistas na água.

Rapidamente, os salva-vidas presentes na área responderam com eficácia para ajudar todas as pessoas que caíram na água como resultado do incidente.

"Ainda bem que os salva-vidas presentes agiram com rapidez e habilidade", comentaram várias pessoas na internet. Na verdade, no vídeo que eles postaram nas redes sociais, é possível ver como eles demonstram suas habilidades e equipamentos de resgate, conseguindo ajudar todos os envolvidos que foram arremessados do popular jogo de praia que, nestes dias, é um dos favoritos dos veranistas."

De acordo com os meios locais, não houve feridos graves nem situações de emergência prolongadas. No entanto, o incidente serve como um lembrete da importância de respeitar as condições do mar e seguir as indicações de segurança em todos os momentos ao desfrutar das praias.

As autoridades locais elogiaram a ação rápida e eficaz dos salva-vidas, destacando sua dedicação e profissionalismo em situações de emergência.