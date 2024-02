Tia exige que a sobrinha pague pelas fatias de bolo que comeu

Um caso está causando algumas discussões no Reddit ao longo da tarde desta terça-feira. No relato, realizado por uma mãe, ela conta que sua irmã está exigindo o pagamento por duas fatias de bolo consumidas por sua filha.

Sem se identificar, a mãe conta que tem uma filha de 17 anos que normalmente se voluntaria para ficar de babá dos primos. Como as crianças gostam de sua presença e como sua irmã e o marido gostam de ter um tempo livre, eles decidiram pagar a adolescente um valor por seus serviços de babá.

“Foi uma escolha da minha filha, ela se voluntariou e agora gosta de ter seu dinheiro extra para gastar com coisas superficiais. Eu fico feliz que ela está tendo essa oportunidade de aprender a ser mais responsável”.

“Na última semana, no entanto, tivemos um problema. Depois que minha filha chegou em casa eu recebi uma ligação da minha irmã. Naquela semana foi aniversário da minha sobrinha e sobraram alguns pedaços de bolo. Era um bolo gourmet de limão e nenhuma das crianças ficou entusiasmada com ele durante a festa, logo, sobrou um bom pedaço”.

Ela foi contra a ideia

A mãe explica que sua irmã ligou para reclamar que a filha dela se serviu de duas fatias das sobras do bolo sem pedir permissão. Segundo a tia, a sobrinha deveria ter pedido pelas fatias, já que o bolo em questão foi caro por ser feito de forma específica para a festa.

“Eu pedi desculpas pela atitude da minha filha e disse que vou conversar com ela, mas minha irmã continuou insistindo no fato de que o bolo era mais caro por ser gourmet e feito sob encomenda, e disse que precisaríamos pagar pelas fatias. Achei que era brincadeira no início, mas ela estava falando sério”.

Leia também: Jovem rasga o verbo após descobrir que o cunhado armou um encontro às cegas para ela

“Mencionei de que o bolo iria estragar se não fosse consumido, e deixei claro que não vou dar dinheiro a ela. Ela pagou 70 pelo bolo e está exigindo 20 pelos 2 pedaços! Falei que não vou pagar e agora minha irmã acha que estou sendo inconsequente e que minha filha não tinha permissão para comer o bolo, mas qual a diferença de comer o bolo na festa ou depois da festa?”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela está certa em defender a filha.

“Eram as sobras do bolo e não um bolo novo. Sua filha deveria pedir permissão, mas sua irmã não deve cobrar por isso”, comentou uma pessoa.

“Sua irmã está sendo exageradamente dramática. Você está certa em agir dessa forma”, finalizou outra.