O motorista de ônibus que ameaçou passageiros “furões” com uma arma de choque viralizou

Diariamente, milhares de bogotanos utilizam o Sistema Integrado de Transporte Público para se deslocarem pela cidade com diferentes propósitos, mas um dos detalhes que é constantemente discutido nas redes sociais é o problema dos passageiros sem bilhete, que tem gerado vários atos de intolerância nas vias públicas. Agora, imagens viralizaram, mostrando um motorista do sistema de ônibus de Buenos Aires ameaçando os passageiros que entraram no transporte sem pagar com um taser.

Embora alguns tenham pensado que as imagens eram da Colômbia, na realidade são da Área Metropolitana de Buenos Aires e muitos criticaram as ações do motorista, pois apesar dos passageiros não terem pago a passagem, suas ações mostram uma grande falta de tolerância e também poderiam ter ferido muitos passageiros do ônibus, inclusive havia menores de idade naquele momento.

Embora para alguns as ações tenham sido polêmicas, para outros são admiráveis, pois o problema dos ‘infiltrados’ é uma discussão constante para a qual ainda não foi encontrada uma solução intermediária entre os motoristas e os usuários do transporte.