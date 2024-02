Mulher 'ressuscita' no caminho da própria cremação na Índia; entenda o caso Imagem: Pixabay/eddypellegrino

Uma mulher de 52 anos acordou pouco tempo antes de ser cremada e chocou àqueles que estavam presente em seu funeral realizado em Berhampur, na Índia.

De acordo com a mídia local ‘The Times of India’, ela recuperou a respiração pouco tempo antes do corpo ser colocado em um forno para ser cremado. “Inicialmente, ficamos assustados”, disse o marido Sibaram Palo.

Mulher é declarada morta pelo marido

Conforme explicado no site ‘Notícias ao Minuto’, a mulher foi declarada morta por Sibaram na última semana, após sofrer queimaduras em 50% do corpo após um acidente doméstico. De acordo com o marido, a esposa não abria os olhos e não apresentava sinais de respiração. “Achamos que estava morta e chamamos um veículo para levá-la ao local”, revelou Palo. Devido à falta de dinheiro, a mulher que havia sido levada para o hospital, voltou para a casa.

Segundo uma fonte do serviço de cremação, moradores de Brahmapur, costa leste de Odisha, não precisam de certificado de óbitos para realizar a cremação, diferentemente de pessoas de outras localidades. Desta forma, o marido arrecadou fundos para a cremação da mulher. A mulher retornou para casa cerca de trinta minutos após ‘ressuscitar’.

Homem entra em jaula de leão para tirar selfie e morre após ser atacado

Prahlad Gujjar, de 38 anos, teve um fim trágico após desrespeitar a ordem de cuidadores em um zoológico de Tirupati, na Índia.

De acordo com informações da Agência de Notícias de Direitos Animais (ANDA), o indiano escalou a cerca de proteção de cerca de sete metros e entrou na jaula dos leões para tirar uma selfie. Contudo, acabou sendo atacado e morto pelo animal em dez minutos. O caso aconteceu na última quinta-feira (15).

Segundo o Zoológico de Sri Venkateswara, o visitante estava no local sozinho e entrou na área dos felinos sem autorização. A polícia está investigando o caso e procurando parentes da vítima. Os médicos avaliam se o homem havia consumido bebida alcoólica.