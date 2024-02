Mulher é criticada após deixar a cunhada sozinha durante um passeio de barco

Férias em família podem gerar momentos agradáveis, mas também podem causar muita confusão. Foi exatamente isso que aconteceu durante um passeio programado por uma mãe, que compartilhou seu relato no Reddit.

Sem se identificar, ela explica que planejou um passeio de barco com seu marido e seus cunhados. Além dos dois casais, os filhos acompanhariam o passeio já que todos gostam de mergulhar no mar. Ao longo de todo planejamento, ela conta que teve o apoio da cunhada e que em momento algum a mulher se mostrou contra a ideia do mergulho nas piscinas naturais.

“Quando entramos no barco todos começaram a preparar seus equipamentos de mergulho e a reaplicar o protetor solar. Meu marido foi ajudar meu filho de sete anos a arrumar suas coisas, enquanto eu preparei o snorkel e as boias de braço do meu filho mais novo. Minha cunhada me viu fazendo isso e disse que estava confusa, pois achou que eu ficaria no barco com ela enquanto meu marido ficava com nossos dois filhos”.

“Eu disse que não seria isso que ia acontecer, meu marido iria mergulhar com nosso filho mais velho e eu, que estou grávida de cinco meses, ficaria perto do barco com o mais novo. O dia estava lindo, mas ainda assim estávamos afastados da costa e eu não ia deixar meu marido lidando sozinho com as duas crianças”.

Ela arrumou uma confusão

Segundo a mulher, sua cunhada acreditou que ela ficaria no barco por conta do filho pequeno e do fato de estar grávida, porém ela foi clara ao dizer que isso não aconteceria, já que deixar de entrar no mar com o filho pequeno causaria um grande problema entre as crianças.

Somente neste momento ela descobriu que a esposa do irmão de seu marido não sabe nadar, e por causa disso não queria sair do barco.

“Ela ainda tentou me convencer a deixar um dos meus filhos com meu cunhado, mas eu disse que isso não seria legal já que estamos longe da praia e cada um deve olhar apenas para uma criança. Depois a convidei para colocar um colete salva-vidas e entrar no mar comigo, mas ela se recusou e me pediu para ficar no barco porque ela não queria ficar sozinha”.

Leia também: Jovem rasga o verbo após descobrir que o cunhado armou um encontro às cegas para ela

“Eu não fiz isso e desde então ela segue me respondendo com apenas palavras soltas. No dia seguinte ela me exigiu um pedido de desculpas e me acusou de não ser uma boa anfitriã. Desde então eu deixei aos cuidados do meu marido e parei de responder ela. Meu cunhado está magoado e me acusa de estar ignorando sua esposa sem motivos”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela não agiu de forma errada diante da situação.

“Se ela não queria ficar sozinha no barco, deveria ter se preparado para isso”, criticou uma pessoa.

“Como ela pode pensar que vocês não iam mergulhar se planejaram juntos uma viagem para mergulhar com snorkel? Você não está errada, ela deveria ter sido clara sobre seus medos e receios”, finalizou outra.