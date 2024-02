Mulher declarada morta foi desenterrada e velada por dias por seus familiares “com a esperança de que volte à vida” Homem com barba olha para uma cova recém-cavada segurando uma pá (Scott MacBride/Getty Images)

Cinco dias se passaram desde que os parentes exumaram o corpo de María Isabel López Francis, de 24 anos, declarada morta no hospital Nuevo Amanecer, no município de Bilwi. Este caso incomum chocou a comunidade de Waspam, na Costa do Caribe Norte, na Nicarágua.

Segundo a mídia local, os familiares continuam velando o corpo em sua casa na comunidade de Saklin, realizando cultos e se mantendo em oração.

A população mostrou sua solidariedade fornecendo provisões para manter a vigília, na esperança de testemunhar um milagre, já que mencionam que a mulher mostrou sinais de reação momentânea, avivando a esperança de que ela retorne à vida, conforme informado pelo Canal 10 Nicarágua.

O mais surpreendente deste acontecimento foi que, após vários dias, o corpo não apresentou sinais de decomposição.

Esta situação tem gerado especulações na opinião pública, com as pessoas se perguntando se se trata de um caso de catalepsia ou se realmente estão testemunhando um milagre.

De acordo com a fonte citada, os familiares de María Isabel, mãe de uma criança, mantêm a esperança de que ela volte a abrir os olhos e acorde em breve.

Entretanto, a equipe de saúde local não emitiu nenhum comunicado para esclarecer a causa da morte, deixando a comunidade mergulhada em um mar de incerteza e esperança.