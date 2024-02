Momento aterrorizante: fantasma confronta investigador em castelo abandonado

Tony Ferguson, um experiente caçador de espíritos com 15 anos de experiência, compartilhou um episódio assustador em que um 'fantasma' o confrontou enquanto explorava um castelo abandonado no Reino Unido. No Castelo de Kenmure, do século XVII, na Escócia, Ferguson foi recebido por vozes misteriosas e uma interação sobrenatural.

Encontro sobrenatural nas ruínas

Enquanto investigava sozinho as antigas estruturas do Castelo de Kenmure, Tony Ferguson ouviu vozes masculinas e femininas ecoando pelas paredes do castelo. Uma das vozes até respondeu a uma piada feita por Ferguson, deixando-o ainda mais desconcertado durante sua exploração.

Ao se aproximar de uma entrada de masmorra, Ferguson ouviu claramente uma voz masculina ordenando-lhe que "voltasse". Essa interação incomum e outros eventos inexplicáveis deixaram o investigador paranormal perplexo e consciente da presença sobrenatural no local.

O encontro de Ferguson no Castelo de Kenmure destaca a natureza enigmática e assustadora das investigações paranormais, fornecendo um vislumbre intrigante do mundo além do nosso. Essas experiências continuam a desafiar a compreensão convencional e a estimular o interesse em fenômenos sobrenaturais em todo o mundo.