Ministério Público do México processa mulher que oferecia sua filha no Telegram

A Procuradoria-Geral de Justiça da Cidade do México acusou Sandra “N” por sua possível participação no crime de corrupção de pessoa menor de idade, após a mulher ter sido denunciada e detida em 12 de fevereiro por oferecer conteúdo de natureza sexual de sua filha de 9 anos em aplicativos como o Telegram.

De acordo com a Procuradoria, em 12 de fevereiro, em um endereço na colônia Miguel de la Madrid, o pai da menor percebeu que sua ex-esposa Sandra “N” tinha fotos e vídeos de natureza sexual em que a criança aparecia.

De acordo com relatos, quando o ex-marido confrontou a mulher a respeito disso, Sandra "N" confessou que vendia o material através do Telegram e que, inclusive, teria permitido a um "cliente" ter "intimidade" com a menor. Após isso, o pai da menina de nove anos pediu apoio das autoridades para apresentar a denúncia correspondente e para que sua ex-esposa fosse detida.

As investigações e as evidências apresentadas pelo promotor de justiça da Promotoria de Investigação de Crimes Sexuais da Coordenação Geral de Investigação de Crimes de Gênero e Assistência às Vítimas permitiram a um juiz de controle iniciar um processo contra Sandra “N”.

É importante notar que a detida enfrentará seu processo em prisão preventiva, enquanto os dois meses que a autoridade judicial fixou para o encerramento da investigação complementar se desenvolvem.