Mãe revela o motivo pelo qual não permite que o avô cuide do neto

Uma mãe buscou por apoio no Reddit após se envolver em uma grande briga com seu pai. Sem se identificar, ela revela que a briga explodiu uma vez que o homem se recusa a aceitar o fato de que ela e o marido contrataram uma babá para cuidar do filho do casal.

Segundo a mãe, ela é a mais velha de quatro filhos e é mãe de um menino de 2 anos e meio, que é o único neto de seu pai. Desde o nascimento do filho, ela e o marido se alternaram em suas escalas de trabalho para conseguirem controlar suas rotinas, mas recentemente perceberam que seria melhor buscar por uma ajuda especializada.

“Nós contratamos uma babá que tem as mesmas ideias de parentalidade que nós e é mãe de uma criança de 3 anos que vem junto com ela nos dois dias por semana em que ela fica por aqui. Nossos filhos parecem se dar bem e gostam de passar tempo juntos, então ficamos felizes com isso”.

“Meu pai, que é aposentado, ficou extremamente magoado ao saber da nossa escolha e disse que poderíamos apenas deixar o neto com ele ao invés de com uma pessoa estranha. Acontece que ele não entende nada de bebês e crianças pequenas, e não é capaz de apreender a essa altura. Ele nunca trocou uma fralda sequer”.

Ela acabou discutindo

A mãe explica que seu pai é do tipo de pessoa que chegava em casa do trabalho e ia direto jantar, depois fazia um agrado para os filhos e se trancava no escritório até a hora de dormir. Além disso, os conselhos e decisões dele não vão de encontro com o que ela e o marido querem para a criação do filho.

“Eu sei que as coisas estão difíceis para ele desde que minha mãe faleceu há 3 anos, mas ainda assim não confio nele com meu filho”.

“Neste final de semana ele veio jantar em casa e logo tudo se transformou em uma briga por causa das questões envolvendo a babá. Meu pai ficou ofendido quando disse que ele não teria capacidade de cuidar do neto sozinho e disse que ele criou seus 4 filhos e sabe o que está fazendo”.

“Acabei perdendo a paciência e disse a ele que ele nem sequer sabe sobre as alergias alimentares do meu irmão e sobre coisas importantes das nossas vidas, pois quem nos criou foi nossa mãe. Meu marido acha que eu exagerei e minha irmã acha que eu não deveria ter falado com meu pai assim, eu errei?”. Questiona.

Para os usuários do Reddit, ela agiu corretamente.

“Seu filho é uma pessoa, não um animal de suporte emocional”, comentou um usuário.

“Você não está errada, mas algumas vezes pais ruins se tornam bons avôs, tente ir acompanhando a evolução do relacionamento entre eles, pode ser surpreendente”, finalizou outro.