Mãe é criticada por anúncio bem exigente de emprego de babá

Uma mãe, cuja identidade permanece anônima, se tornou alvo de críticas intensas depois de postar um anúncio de emprego para uma posição de babá que foi considerado exageradamente exigente e mal remunerada.

A publicação, feita em 2020 no Facebook e posteriormente compartilhada no Reddit, gerou indignação generalizada, com muitos usuários da internet expressando choque e desaprovação em relação às condições oferecidas.

Em um mundo onde a busca por cuidados infantis confiáveis e acessíveis é uma luta comum para muitos pais, o anúncio chamou a atenção para as dificuldades enfrentadas por aqueles que procuram serviços de babá.

Com listas de espera em creches cada vez mais longas e custos frequentemente proibitivos, encontrar uma solução adequada pode parecer uma tarefa impossível para algumas famílias.

Detalhes do anúncio e reação online

O anúncio em questão estabelecia uma série de requisitos extraordinários para o candidato a babá. Isso incluía estar disponível por cerca de 12 horas por dia, seis dias por semana, com trabalho adicional nos fins de semana sem aviso prévio. Além disso, a babá seria responsável por fornecer alimentação vegana e orgânica para as crianças, pagar por sua própria verificação de antecedentes criminais e receber um pagamento semanal de apenas US$ 100 (R$ 500).

Mum's overly 'demanding' babysitter job ad slammed as being full of 'red flags'https://t.co/Sy9q5cbhJc pic.twitter.com/LmaWiDWA9q — Mirror Parents (@MirrorParents) February 18, 2024

Críticas e comparações à escravidão

A remuneração oferecida no anúncio foi amplamente criticada como inadequada, com muitos usuários online comparando-a à "escravidão" devido ao baixo salário e às longas horas de trabalho exigidas. Comentários nas redes sociais denunciaram a exploração potencial da babá e questionaram a ética por trás das expectativas estabelecidas pela mãe.

A reação negativa online reflete uma preocupação mais ampla com a justiça e o respeito pelos profissionais de cuidados infantis. A discussão levantou questões econômicas e éticas sobre a remuneração adequada e as condições de trabalho para aqueles que desempenham um papel crucial no cuidado e na educação das crianças.

Os nomes dos envolvidos são omitidos ou trocados pelo Metro World News para preservá-los, visto se tratar de relatos pessoais na comunidade online Reddit.