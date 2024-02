Jovem exige que os pais deem a ele a mesma quantia de dinheiro que sua irmã tem

O relato de uma mãe levou o Reddit provocou um debate nos comentários da publicação. Segundo ela, a situação entre seus filhos ficou complicada depois que o menino descobriu que a irmã tem mais dinheiro no banco do que ele.

Na tentativa de dar as mesmas condições de vida para seus filhos gêmeos, a mulher e sua mãe decidiram fazer uma poupança para os dois. Com isso, desde o nascimento dos dois elas decidiram mensalmente depositar a mesma quantia em uma conta bancária dedicada a cada um deles.

Apesar de ter realizado o depósito do mesmo valor ao longo de toda vida dos filhos, sua filha decidiu começar a trabalhar informalmente aos 12 anos, conquistando um primeiro emprego formal aos 14. Desde então, a jovem vem colocando o valor integral dos pagamentos na conta. Por outro lado, o irmão não se preocupou em trabalhar e conta apenas com o valor depositado pela mãe e pela avó.

“Agora os dois estão na universidade, que fica a 2 horas de distância da nossa casa. Lá eles fazem cursos diferentes, e pagos integralmente por mim. Desde que fizeram 18 anos eles passaram a ter acesso ao dinheiro da conta e enquanto meu filho usou quase 50% do valor, minha filha conseguiu um emprego de meio período e coloca parte de seu pagamento na reserva”.

“A tensão entre os dois começou quando nós estávamos jantando na casa da minha mãe. Meu filho ouviu a irmã perguntar ao tio como ela poderia começar a investir seu dinheiro e ele decidiu fazer piada com isso, dizendo que ela nem deveria ter muito dinheiro na conta para fazer isso”.

A jovem retrucou

A mãe explica que diante da provocação do irmão sua filha decidiu rebater a alegação dele e dizer que sempre teve um pensamento diferente do dele quando o assunto é dinheiro. No entanto, foi quando eles voltaram para casa que as coisas ficaram ainda piores.

Aparentemente, o rapaz pediu para ver a conta bancária da irmã e não ficou contente com a diferença de saldo entre as contas.

“Ele ficou irritado e começou a gritar coisas sem sentido. No fim, ele exigiu que eu dê a ele a diferença de valores porque não é justo a irmã ter mais dinheiro que ele. Minha filha olhou para o irmão e o chamou de burro antes de explicar que nunca mexeu nos valores de sua conta e que só foi colocando dinheiro lá ao invés de gastar”.

Leia também: Jovem rasga o verbo após descobrir que o cunhado armou um encontro às cegas para ela

“Disse a ele que não posso pagar pela diferença e que não acho justo uma vez que pago a faculdade dele. Se ele quiser mais dinheiro, ele vai ter que trabalhar para conseguir. Desde então ele está extremamente irritado e parou de falar com nós duas. Minha filha até disse que os amigos deles perceberam que algo está errado. Não sei como agir, não quero que meus filhos se distanciem por causa disso”, finaliza a mãe.

Para os usuários do Reddit, ela não deve se preocupar em cobrir a diferença de valores entre as contas dos filhos.

“Sua filha trabalhou por anos para juntar esse dinheiro, seu filho só foi retirando o dinheiro. Você não é obrigada a equiparar os valores”, comentou uma pessoa.

“Você precisa explicar novamente a ele o que causou essa diferença entre o valor em dinheiro na conta dos dois”, finalizou outra.