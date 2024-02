Jovem é criticada por “roubar doces das crianças”

Uma mulher de 28 anos buscou por suporte no Reddit depois de se envolver em uma confusão durante uma festa de crianças de sua família. Segundo ela, se não tivesse sido flagrada por outra familiar, ninguém teria notado qualquer resquício de sua ação.

Sem se identificar, a mulher conta que estava em uma festa familiar que incluia diversas crianças com idades entre 5 e 10 anos. Como parte da festa, as crianças ganharam sacolinhas surpresas, com diversos doces dentro de cada uma delas.

“Conforme a tarde avançava, eu notei que as crianças largaram suas sacolas de doces para trás e nem mesmo se preocuparam em cuidar delas. Eles estavam brincando, eu estrava com muita fome. Como não comi muito no almoço e tem uma queda por doces, decidir aproveitar a situação e pegar alguns docinhos”.

“Sem pedir para as crianças ou para seus pais, eu peguei alguns doces de cada uma das sacolinhas, e isso pareceu ser algo inofensivo já que todas as sacolas estavam completamente cheias de doces”, explica.

Ela foi pega no ato!

A mulher explica que tudo ia bem até que uma das mães percebeu exatamente o que ela pretendia fazer com os doces das crianças e decidiu intervir.

“Ela percebeu e me confrontou na frente de todos, o que acabou causando uma grande comoção nas crianças e foi seguido de uma enorme cena dramática”.

“Se ele não tivesse dito nada, nenhuma das crianças ou dos pais teria percebido o que eu fiz. Agora os anfitriões estão irritados comigo e nem sequer estão falando comigo. Eu agi errado ao pegar os doces das crianças sem a permissão delas, mesmo achando que era um ato pequeno e insignificante naquele momento?”, questiona a mulher.

Para os usuários do Reddit, sim, ela agiu completamente errado nessa situação.

“Você se apropriou de algo que não pertencia a você, em outras palavras, você roubou das crianças”, comentou uma pessoa.

“Qual a dificuldade de pedir permissão? Você roubou doces das crianças e só mostrou como você é desprezível”, finalizou outra.