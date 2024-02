Influenciadora fez uma tatuagem no umbigo para parecer mais alta

Nas últimas semanas, uma nova moda tem circulado e não está deixando ninguém indiferente: tatuar o umbigo para parecer mais alto.

Esta tendência foi destacada por vários tiktokers, incluindo a influenciadora colombiana Laura Mejia, que compartilhou esse truque viral que consiste em fazer uma tatuagem com base de água acima do umbigo para aparentar ser mais alto.

"Estes aqui são umbigos falsos, e é a nova tendência que as pessoas estão usando na Ásia para parecerem mais altas", explicou, antes de experimentar ela mesma essa moda. "Isso é a coisa mais estranha que já vi na minha vida", comentou no vídeo do TikTok.

O clipe ultrapassou as 5 milhões de visualizações e gerou comentários que questionam o objetivo da tatuagem falsa: “Sinto que, pelo contrário, encurta sua barriga”, “Te faz parecer mais baixa” ou “Parece menor”.

Outras usuárias populares do TikTok também haviam alertado sobre essa tendência, que ainda não se sabe se ultrapassará as fronteiras para se tornar uma realidade que veremos nas ruas. O que você acha?