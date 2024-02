Influencer mexicana oferece uma recompensa atraente para o fã que tatuar seu rosto

A influencer mexicana Karely Ruiz mais uma vez provou por que é a rainha das tendências nas redes sociais, especialmente após a publicação de um vídeo que mostrou o encontro que teve com um fã, desencadeando uma infinidade de reações, por isso recentemente ela garantiu que dará 200 mil pesos a um de seus seguidores.

A jovem influenciadora se destacou nas plataformas digitais por sua personalidade ousada, além da promoção de seu conteúdo no OnlyFans, chamando a atenção de vários usuários que seguem cada passo de sua carreira.

Karely Ruiz oferece 200 mil pesos ao fã que tatuar seu rosto

A criadora de conteúdo voltou a ser tendência depois de ter vazado o encontro íntimo que teve com um seguidor que tatuou parte de seu corpo, após as reações que surgiram nas redes sociais, Karely usou sua conta do Instagram para explicar que irá presentear o próximo fã que fizer uma tatuagem com seu rosto.

Karely Ruiz (Karely Ruiz / Instagram)

Foi através de uma dinâmica de perguntas e respostas que um de seus seguidores a questionou sobre um prêmio, ao que Karely Ruiz respondeu que dará 200 mil pesos ao próximo homem que tiver uma tatuagem com o seu rosto.

“Quem tatuar meu rosto ganha 200 mil pesos, topam ou não?”, disse em seu stories.

Karely Ruíz regalará 200 mil pesos al fan que se tatúe su cara (Captura de Pantalla)

Muitos de seus seguidores têm demonstrado interesse em poder ter algum tipo de contato presencial, é por isso que alguns chamam sua atenção através de publicações ou ações, como foi o caso do homem que tatuou uma parte do corpo de Karely Ruiz.