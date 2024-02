Influencer famosa na Colômbia confessa ter drogado o marido e abusado dele

Dailyn Montáñez é uma influenciadora com 1,9 milhões de seguidores e é chamada de ‘La Tremenda’. Ela está sendo atacada nas redes sociais por confessar que uma vez drogou seu marido, Yordan Galván, e supostamente abusou sexualmente dele sem o consentimento dele.

Isto foi confessado no podcast 'El Show' de Mariam Obregón, onde depois da introdução (onde ela afirma "estar nervosa"), e ela, ao falar sobre ter chegado a Medellín, depois de fazer compras, começa a revelar o que fez.

Ambos têm 5 anos juntos. "5 anos aguentando essa tóxica", brinca Jordan. E depois das bebidas, como ritual de início do show, começam com as perguntas. E em um dos momentos chega o problemático.

"Acontece que eu tenho um amigo e comentei com ele que quero fazer 'aquilo atrás do meu marido' (referindo-se a chupar o ânus dele), mas ele não deixa. Ele não gosta."

Yordan diz entre risos que "se sentiu violado".

O amigo disse a ela para colocar uma substância na bebida "e que ele faria o que ela quisesse".

Ela fez o combinado e contou que ele não reagia nem nada. Por um momento, ela pensou que ele estava brincando. No entanto, ela começou a depilar a parte de trás dele, com paninhos.

Ele, ao se levantar, sentiu que estava se sentindo violado. Não se sentia ele mesmo.

Esta vieja confesó en una entrevista PUBLICA que puso a su pareja en estado de indefensión para abusar de su integridad con total normalidad y muerta de la risa? Enferma💀 ojo con la normalización del abuso mi gente. pic.twitter.com/PX8XPF2W5t — Laura🎀 (@refisaall) February 17, 2024

Como reagiram nas redes sociais diante do suposto abuso de Yordan, com quem 'La Tremenda' tem um filho

Basicamente, condenam a influenciadora por supostamente abusar de seu marido (eles se casaram recentemente) por seu comportamento, também colocando em discussão a questão do abuso sexual masculino, sobre o qual se fala pouco.

"Que barbaridade a normalidade com que apresentam isso. Que mensagem tão terrível para os adolescentes e jovens verem. Pessoas que não enxergam além de suas capacidades limitadas", "Que horror a normalização do estupro e o pior é que ela acredita que o que fez está certo e não, drogou e estuprou o namorado", "Que perigo como normalizaram tantas aberrações sexuais. Quando entenderão que não se deve tocar uma pessoa sem seu consentimento? Muito menos tocá-la em estado de vulnerabilidade e pior ainda quando ela expressou que o que você quer fazer na intimidade NÃO agrada a ele", são alguns dos comentários.

A influenciadora já está sendo atacada no Instagram pelo que fez.