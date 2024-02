Homem entra em jaula de leão para tirar selfie e morre após ser atacado

Prahlad Gujjar, de 38 anos, teve um fim trágico após desrespeitar a ordem de cuidadores em um zoológico de Tirupati, na Índia.

De acordo com informações da Agência de Notícias de Direitos Animais (ANDA), o indiano escalou a cerca de proteção de cerca de sete metros e entrou na jaula dos leões para tirar uma selfie. Contudo, acabou sendo atacado e morto pelo animal em dez minutos. O caso aconteceu na última quinta-feira (15).

Segundo o Zoológico de Sri Venkateswara, o visitante estava no local sozinho e entrou na área dos felinos sem autorização. A polícia está investigando o caso e procurando parentes da vítima. Os médicos avaliam se o homem havia consumido bebida alcoólica.

O zoológico conta com três leões e Dongalpur, de 12 anos, foi responsável pelo ataque. Após o ocorrido, o animal foi transferido de jaula e está sendo observado pelos cuidadores.

“Tomamos as maiores precauções para evitar tais incidentes. Iremos mais uma vez rever as medidas de segurança para evitar tais incidentes no futuro. Embora o vigia de plantão o tenha alertado para não se aproximar do recinto, Gujjar marchou intencionalmente em direção ao local”, disse o cuidador C. Selvam em entrevista ao ‘Times Of India’.

Anteriormente, outro acidente no zoológico indiano de Andhra Pradesh causou a morte de um funcionário, em novembro de 2023. Um urso atacou o homem, que deixou a porta de segurança aberta.

