Exploradores urbanos encontram instalações de testes em animais abandonadas

Gabby, conhecida por sua exploração de edifícios abandonados americana, juntamente com seu parceiro Sonny, encontrou o que foram instalações de testes em animais após uma pesquisa online. O prédio, aparentemente congelado no tempo, revelou-se um tesouro de descobertas assustadoras.

Horrores revelados

Dentro das instalações, os exploradores encontraram laboratórios ainda equipados com instrumentos, salas com gaiolas onde os animais eram mantidos e uma sala de autópsia. Entre os achados mais perturbadores estavam cérebros de macaco preservados em frascos de formaldeído.

Gabby descreveu a experiência como assustadora, especialmente ao imaginar os animais mantidos em condições precárias. Seu vídeo no YouTube ganhou grande atenção, deixando os espectadores intrigados e horrorizados com a descoberta.

Além dos comentários admirados com a preservação do local, há também apelos por uma investigação mais aprofundada e exame dos documentos encontrados. O mistério em torno desse local abandonado continua a intrigar, enquanto as imagens revelam um vislumbre do passado assustador.