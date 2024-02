Estrela da indústria de filmes para adultos é encontrada morta, o que aconteceu com Kagney Linn Karter?

Kagney Linn Karte foi encontrada morta em sua residência. A causa de sua morte foi um suicídio, o trágico acontecimento ocorreu na última quinta-feira no condado de Cuyahoga.

Mais detalhes do incidente

De acordo com o site TMZ, os registros online do escritório do legista indicam que o corpo da atriz foi recebido na quinta-feira de Parma, Ohio.

De acordo com o mesmo site da internet que compartilhou a informação sobre a morte da atriz, um representante do Departamento de Polícia de Parma compartilhou a informação de que aparentemente Kagney teria tirado a própria vida.

O que desencadeou o suicídio?

De acordo com uma publicação no site GoFundMe, onde estão sendo solicitadas doações para ajudar a mãe da atriz falecida, as amigas Rachel e Megan confirmaram que Kagney Linn Karter tirou a própria vida após uma série de problemas de saúde mental que vinha enfrentando há algum tempo.

“Infelizmente, apesar de todas as suas conquistas e talentos, Kagney teve problemas de saúde mental ao longo dos anos. No entanto, mesmo em seus dias mais sombrios, ela continuava indo para o estúdio, sempre pronta para aprender, contribuir e se superar no que podia”, compartilhou um casal de amigos.

A última vez que Kagney foi vista por seus amigos foi em 7 de fevereiro passado, quando aparentemente começou a afundar em uma depressão que acabou lhe custando a vida.