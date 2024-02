Criança, durante o batismo, pergunta ao padre por que ele o molhou

As redes sociais têm um poder único para conectar as pessoas e espalhar momentos que enchem de alegria e calor os corações de milhões ao redor do mundo. Desta vez, o protagonista de um viral no TikTok foi uma criança cuja reação ao ser batizada conquistou a internet e gerou sorrisos em 6,8 milhões de usuários. O vídeo, compartilhado na conta @con.misericordia, captura o preciso momento em que um padre derrama água sobre a cabeça da criança como parte do sacramento do batismo.

No entanto, o que ninguém esperava era a adorável reação do pequeno. Com uma mistura de surpresa e perplexidade, a criança permanece de pé, tranquila, enquanto o pároco realiza o ato litúrgico. Ao finalizar o batismo, a criança pronuncia uma frase que arranca muitos sorrisos: "Por que me molhou, padre?". Esta simples exclamação, cheia de inocência, gerou uma onda de comentários nas redes sociais.

No entanto, como é comum nas redes sociais, houve alguns usuários que expressaram sua discordância com o batismo de uma criança tão pequena. Essa diversidade de opiniões também fez parte da conversa em torno do vídeo, mas não diminuiu o destaque para a reação adorável da criança. A inocência e a sinceridade da infância podem ser um lembrete da pureza e da beleza que às vezes ignoramos em nossa vida diária.