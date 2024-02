Celular salvou a vida de homem de um tiro

Um dispositivo tecnológico pode salvar sua vida. Foi o que revelou o comandante da Unidade de Forças Especiais da Colômbia, que estava em uma operação para enfrentar o Clan del Golfo.

No dia 16 de fevereiro, ocorreu um confronto armado no qual quatro membros das forças militares perderam a vida; uma vítima foi adicionada em 17 de fevereiro. O confronto também resultou em oito soldados feridos.

Comandante das Forças Especiais foi salvo pelo celular Captura de tela

Um milagre

O telefone que Javier Leal levava no colete o protegeu. “Graças a este celular foi o que me salvou a vida, Deus está comigo e isso não vai ficar assim, vamos voltar com mais força”, expressou.

Como mostrado em um vídeo, o mesmo é um iPhone 14. O aparelho ficou destruído em sua estrutura. A bala ficou incrustada no meio da placa e tela do celular.

Os feridos no ataque foram relatados em condição estável, sob supervisão médica constante.

Problemas armados na Colômbia

Um soldado morreu ao pisar em uma mina terrestre no noroeste da Colômbia durante as operações que as forças militares estão realizando contra o Clan del Golfo, o principal grupo criminoso do país, onde ontem quatro militares morreram e sete ficaram feridos.

“No desenvolvimento desta operação, encontramos áreas preparadas com artefatos explosivos plantados de forma indiscriminada, não apenas para causar danos às forças armadas, mas também à população civil”, explicou no sábado o comandante das Forças Militares.

Durante a Operação Fortaleza, realizada na zona rural, ainda em curso contra o Clã do Golfo, ontem quatro soldados morreram e sete militares ficaram feridos em combate.