Avó tenta mudar nome de neto no dia do parto e mãe do bebê se revolta: ‘Gritei para ela sair’ (Reprodução/Pixabay - cynthia_groth)

Uma mulher, de 29 anos de idade, se manifestou no Reddit após enfrentar situação tensa com a sogra no dia de seu parto. Por meio do usuário u/SuccessfulWeb3586 na rede social, ela desabafou sobre a avó da criança querer definir o nome de seu bebê.

“Dei à luz ao meu filho na semana passada. Meu marido e eu concordamos em dar ao filho o nome do meu pai. Meu pai faleceu quando eu tinha 14 anos e éramos muito próximos. Seu nome do meio leva o nome do avô do marido”, iniciou o relato na rede social.

No entanto, a mulher contou que sua sogra é teimosa em relação a tudo e sempre opina sobre a criança quando pode. No entanto, as coisas saíram no controle no dia do parto.

Tensão familiar

Segundo a mulher, ela só desejava a presença de seu marido. Ao ser levada ao hospital, sua sogra foi atrás, entrou no quarto e falou como deveria ser o nome da criança, seus horários de alimentação e outros detalhes.

“Depois que meu filho nasceu, minha sogra estava tentando fazer meu marido me convencer a mudar seu nome. Ela perguntou às enfermeiras se ela poderia mudar legalmente o nome dele. Chegou ao ponto de me acusar de controlar o marido em nome dele”, desabafou.

“Gritei para ela sair da sala e disse que não iríamos mudar o nome. Ela saiu e hoje conta aos familiares uma história diferente. Meu marido tem me defendido e disse a ela que nada mudaria. Se continuar, vamos impedi-la de ver o neto. Agora, a maior parte do lado dela da família está me ofendendo e exigindo que eu peça desculpas à minha sogra. Ela me mandou mensagens algumas vezes me chamando de babaca”, finalizou o relato na rede social.

