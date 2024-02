Alerta: sintomas de câncer de tireoide podem passar despercebidos por anos

O câncer de tireoide é uma condição que pode passar despercebida por anos devido a sintomas facilmente confundidos com problemas menores de saúde, como resfriados comuns. No entanto, as projeções mostram um aumento impressionante nas taxas de diagnóstico até 2035.

Câncer de tireoide em ascensão

Prevê-se um aumento de 74% nos diagnósticos de câncer de tireoide até 2035, apesar de representar apenas 1% de todos os novos casos de câncer. Atualmente, o Reino Unido registra quase 4 mil novos casos por ano, com maior incidência em pessoas com mais de 65 anos.

Os sintomas do câncer de tireoide, como voz rouca, dor de garganta, fezes moles ou diarreia, e perda de peso, podem ser confundidos com outras condições ou até mesmo com efeitos colaterais de medicamentos. No entanto, alguns sinais, como um nódulo no pescoço, dificuldade para engolir ou respirar, e dor na região do pescoço, devem ser levados a sério.

Identificando os sinais

O NHS destaca a importância de procurar orientação médica se houver sintomas persistentes por mais de três semanas, como tosse, dor de garganta ou voz rouca. Além disso, aconselha entrar em contato com um médico se houver dificuldade em engolir ou respirar. Condições benignas da tireoide, como bócio e nódulos, também aumentam o risco de câncer de tireoide.

Ao reconhecer os sinais de alerta e buscar orientação médica precoce, os pacientes podem melhorar significativamente suas chances de diagnóstico e tratamento bem-sucedidos. É fundamental estar ciente dos sintomas e agir prontamente ao notá-los, garantindo assim uma abordagem proativa para a saúde da tireoide.