A carta de amor deste avô para sua esposa se tornou viral no Dia dos Namorados

A carta de amor de um avô para sua esposa e companheira de vida há 70 anos viralizou nas redes sociais neste Dia dos Namorados, demonstrando que o amor verdadeiro realmente existe e perdura, ao contrário dos relacionamentos de muitos jovens de hoje em dia, que se divorciam ao primeiro desentendimento.

A mensagem foi publicada por Lucía, neta de ambos. A jovem compartilhou a carta escrita à mão por seu avô através de sua conta @Luciaa_ltf na rede social X.

"O bilhete do meu avô para a minha avó após 70 anos juntos ❤️ (Acompanhado de flores, é claro)", escreveu Lucía ao lado de uma foto da carta, que dizia "todo o meu amor, minha vida e felicidade para ti, porque te pertencem desde o dia em que disse sim ao nosso namoro".

Indiscutivelmente, as palavras do homem estão carregadas de um sentimento profundo que expressa o amor por sua parceira. Sem muitas palavras ou frases longas, ele foi direto ao ponto, tornando-se o autor de um belo poema, inspirado por sua musa e mãe de seus filhos.

Carta de amor viral

Sem dúvida, o avô de Lucía é um homem profundo e romântico, por isso, obviamente, a sua carta de amor não demorou a se tornar viral, depois de sua neta a publicar neste 14 de fevereiro.

Até o momento, a carta tem mais de 31 mil curtidas e mais de três mil compartilhamentos.

"Minha mãe, que lindo", "é muito parecido com a letra do meu avô", "aspiro a esse amor na vida", "que lindo", "lindo", "amo o amor", "que lindo, uma ternura seus avós", foram alguns comentários.

O caso dos avós desta história inspira a acreditar que sim, existem amores para toda a vida, também destaca o fato de que às vezes, a simplicidade selada com amor pode dizer mais do que muitos objetos valiosos que não são dados com um coração sincero.

As palavras que emanam de um coração que ama marcam e acariciam a alma de quem as recebe, sendo também um exemplo para os outros de que é possível acreditar no amor, por isso só é preciso saber detectá-lo e abraçá-lo para toda a vida.