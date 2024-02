Youtuber recebe a eutanásia e se despede de seus seguidores com meme

O YouTube é um dos aplicativos mais utilizados em todo o mundo. Apesar da chegada do TikTok e de outros portais com vídeos curtos, este site se manteve entre os mais populares graças aos criadores de conteúdo que postam constantemente clipes. No entanto, entre todos os influenciadores, nas últimas horas, o nome de Lauren Hoeve começou a se popularizar, mas o que aconteceu?

A mulher, de 28 anos de idade, recebeu a eutanásia após lutar por um longo tempo contra a encefalomielite miálgica (EM) que ela sofria. Lauren não encontrou uma maneira melhor de se despedir de todos os seus seguidores do que com um meme.

“Este será o meu último tweet. Obrigado pelo carinho de todos. Vou descansar um pouco mais e estar com os meus entes queridos. Desfrutem de um último meme mórbido da minha parte”, é parte do texto que se podia ler na publicação. Além do que foi relatado anteriormente, a influenciadora colocou uma imagem em que se via uma foto de uma criança com óculos de sol, mostrando o polegar para cima enquanto um médico sorri ao seu lado: “Estão me dando a eutanásia”.

O perfil da jovem ficou privado, mas milhares de internautas não hesitaram em deixar suas despedidas nas várias imagens que foram divulgadas na rede social de Elon Musk: “Muita paz para sua família”, “Ela decidiu por uma razão e devemos respeitar isso” ou “Obrigado por nunca perder seu senso de humor, vamos sentir sua falta”.