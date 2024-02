Pais ‘tradicionais’ proíbem o namorado da filha de ficar com ela durante viagem

O relato de uma mãe foi responsável por iniciar uma verdadeira onda de críticas no Reddit. Segundo ela, por ser de uma família “tradicional cristã” é inaceitável que o namorado de sua filha espere ter algum tempo sozinho com ela durante uma viagem em família.

Sem se identificar, a mãe conta que ela, o marido e o filho de 16 anos estão programando uma viagem para visitar sua filha na faculdade. Como ela estuda em outro estado, os pais decidiram que também seria interessante levar o namorado da jovem para visitá-la.

“Eles namoram há 3 anos e agora estão distantes por causa da universidade. Ela é caloura em uma universidade em outro estado, enquanto namorado está fazendo 2 anos de ensino técnico enquanto trabalha para poder pagar sua graduação na mesma universidade que nossa filha. Ele é uma boa pessoa, mas luta com problemas financeiros em sua família, então decidimos convidá-lo para ir conosco”.

“Ele foi ver minha filha no último ano, mas por conta dos gastos não conseguiria pagar outra viagem neste ano, então ficou extremamente feliz ao saber do nosso convite. Não queremos que ele tenha gastos com nada. Pagamos seu voo, hospedagem, comida e tudo. Ficamos felizes em poder fazer isso”.

Eles estão mudando de ideia

Segundo a mãe, tudo ia bem até que a filha entrou em contato para conversar com ela sobre o fato de seu namorado ficar hospedado em um hotel. Ela gostaria que o companheiro ficasse com ela na universidade, já que sua colega de quarto estaria viajando no final de semana e o espaço estaria vazio.

“Eu disse a ela que isso está completamente fora dos planos, o que ela faz quando eles estão sozinhos é da conta deles, mas como nós estamos pagando por toda viagem ele vai seguir as nossas regras e ficar no nosso hotel. Eu e meu marido somos ‘tradicionais’, somos cristãos e a ideia deles passarem a noite sozinhos durante a nossa visita é incômoda para nós. Estamos sendo generosos demais em pagar tudo para ele”.

“A situação ficou ruim quando o namorado da minha filha veio conversar com a gente e eu expliquei a ele nossos motivos, mas ele ficou irritado. Ele tentou usar o argumento de que é adulto, mas eu fui direta e disse que ele até pode ficar com ela, mas que todas as despesas dele durante a viagem deverão ser pagas por ele. Comida, gastos, tudo será por conta dele se seguir dessa forma”.

“Ele disse que nós sabemos que ele não tem condições financeiras para fazer isso, e eu falei que é por esse motivo que ele vai dormir no hotel. Ele concordou, mas minha filha me acusou de deixá-lo envergonhado e ele agora está pensando em não viajar mais conosco”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, os pais realmente não devem se surpreender se a filha e o namorado recusarem a oferta de visita, pois eles exageraram.

“É legal da sua parte pagar pela viagem dele, mas entenda que, como casal, eles também precisam de momentos sozinhos. Eles não conseguem ficar juntos por muito tempo dadas as circunstâncias, por que tirar isso deles? Eles são adultos e é uma pena que sua generosidade seja restrita as suas regras”, comentou uma pessoa.

“Eles estão juntos há 3 anos, não são 3 meses! Vocês o conhecem durante todo este tempo! Sua atitude é ridícula”, criticou outra.