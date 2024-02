Nicolás Maduro disse que Javier Milei se passa por louco, bandido e roubou um avião da Venezuela

Nesta quinta-feira, 16 de setembro, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, chamou o presidente da Argentina, Javier Milei, de “bandido”, três dias depois de os Estados Unidos anunciarem a apreensão de um avião venezuelano que estava retido em Buenos Aires há mais de um ano.

"Roubaram nosso avião, o bandido Milei roubou o avião da Venezuela, Javier Milei, o herói de extrema-direita," disse Maduro durante uma declaração na televisão.

O avião é um Boeing 747 vendido pela companhia aérea iraniana Mahan Air para a empresa de transporte Aerocargo del Sur (Emtrasur), e foi enviado para os Estados Unidos depois de ter ficado imobilizado por ordem judicial no aeroporto Ministro Pastarini, em Buenos Aires, desde 8 de junho de 2022.

No momento, foram 19 os membros da tripulação que chegaram a Buenos Aires, Argentina, e foram detidos e posteriormente libertados. "O avião apreendido, construído nos Estados Unidos, foi transferido por uma companhia aérea iraniana sancionada em uma transação que violou as leis de controle de exportação dos Estados Unidos e beneficiou diretamente o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, que é uma organização terrorista", disse o vice-procurador-geral, Matthew G. Olsen, citado em um comunicado do Departamento de Justiça.

Finalmente, o Ministério das Relações Exteriores indicou em um comunicado que a Venezuela "irá tomar todas as medidas para conseguir a restituição da aeronave ao seu legítimo proprietário".