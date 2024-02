Mulher considera o divórcio por comportamento cruel do marido após morte da mãe

Uma mulher em luto revelou estar considerando o divórcio após a reação insensível e focada no trabalho de seu marido à morte de sua mãe. Ela desabafou sobre a falta de apoio emocional durante esse momento difícil, levantando questões sobre o futuro de seu relacionamento.

De acordo com a mulher, sua mãe, que sofria de demência, foi transferida para um centro de cuidados no final de sua vida. Após dias angustiantes ao lado dela, durante os quais sua mãe lutava pela vida, a mulher retornou para casa esperando encontrar conforto ao lado do marido, apenas para descobrir que ele havia voltado ao trabalho, deixando-a sozinha em seu luto.

O marido da mulher, que é empresário, optou por priorizar suas responsabilidades profissionais em vez de oferecer apoio emocional à esposa enlutada. Ela desabafou sua frustração online, buscando conselhos sobre como lidar com a situação e admitindo que está considerando o divórcio devido ao comportamento do marido.

Comentários de apoio e conselhos divergentes surgiram na plataforma online, com algumas pessoas enfatizando a importância da comunicação aberta e da expressão das necessidades emocionais, enquanto outras destacam a variedade de maneiras pelas quais as pessoas lidam com o luto.

Os nomes dos envolvidos são trocados ou omitidos pelo Metro World News para preservá-los, visto se tratar de relatos pessoais na comunidade online Reddit.