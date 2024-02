Mulher adotou um bebê para que ele tivesse uma mãe em seus últimos dias: “O amor o salvou”

O desejo de ser mãe era muito forte, então a argentina Silvina Avellaneda estava disposta a tudo para conseguir e dar amor a esse filho que não pôde gestar em seu ventre.

Em 2007, aos 29 anos de idade, Silvina se inscreveu em um programa de adoção e sua espera por um bebê durou apenas nove meses. Ela nunca imaginou que uma ligação mudaria sua vida e a encheria de felicidade, deram-lhe a opção de adotar uma criança que tinha poucas chances de vida porque tinha hidrocefalia.

"Quando me inscrevi, foi aí que eu disse que não tinha nenhum problema se ele tivesse alguma deficiência ou condição de saúde especial. Para qualquer filho, venha como vier", disse Avellaneda ao portal Infobae.

Silvina tinha o desejo de ser mãe há alguns anos, pois havia planejado uma inseminação, mas uma conversa com sua mãe e suas amigas conseguiu mudar sua decisão e ela decidiu se inscrever em um programa de adoção.

Depois de se inscrever no programa e manifestar que estaria disposta a adotar uma criança com alguma deficiência, ela só teve que esperar nove meses para que seu filho chegasse em sua vida.

A chamada que lhe deu o amor da sua vida

Uma ligação do tribunal mudou a vida dela e a deste bebê que acabara de perder sua mãe biológica: "Há um bebê em estado grave na cidade de Córdoba, ele está internado. E ele pode estar morrendo. Você quer? Você se anima?", disse a voz do outro lado do telefone.

Depois de dizer “sim”, Silvina fez entrevistas com uma psiquiatra, uma psicóloga e uma assistente social, que a aprovaram como família substituta deste menino por 30 dias.

“Milagro”



Porque una mujer de Catamarca adoptó a un niño en grave estado “para que tuviera una mamá en sus últimos días”, pero el bebé se salvó y hoy disfrutan la vida juntos.



El bebé estaba solo en un hospital de Córdoba, ella sacó un pasaje con el miedo de no llegar a tiempo… pic.twitter.com/PLOMUefRbr — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) February 16, 2024

Depois de se apresentar no Hospital Espanhol de Córdoba, disseram-lhe que a criança estava com desnutrição de estágio três e precisava passar por uma terapia intensiva, mas o mais importante para essa mulher era que a criança tivesse o amor de uma mãe nos últimos dias de vida.

Silvana disse na entrevista ao meio digital: “Queria entregar isso e que seja o que Deus quiser. Se esse lindo sobrevivesse, melhor para mim. E se não, que ele fosse amado por sua mãe.”

A risada e o amor, os remédios que o salvaram

O bebê ficou um mês na terapia intensiva e durante esse tempo a vida de Silvina e de seu pequeno Francisco começou a melhorar e as risadas e o amor começaram a melhorar a saúde do bebê.

"Ele começou a rir, alto também. Lindo. Parecia ser surdo, mas depois o tempo foi passando e ele foi se conectando sozinho", mencionou.

“E chegou o primeiro aniversário divino, o segundo, o terceiro. E estava cada vez melhor”, conta Silvina.

Aos 7 anos de idade, Francisco foi diagnosticado com um leve desfasamento cognitivo e precisava frequentar terapia psicológica e psicopedagógica. Ele conseguiu frequentar a escola primária, mas foi transferido meses depois para uma escola especial para pessoas com necessidades especiais.

17 anos depois de ser adotado, Francisco é um jovem “muito sociável, muito simpático e tem muita energia”, descreve sua mãe, além disso, ele gosta de ir ao parque e andar de bicicleta.

“”Quer ser policial e fica vigiando. Gosta de sair muito. E também de comprar coisas como todos os meninos”.