Mais de 400 pessoas detidas na Rússia após a morte de Alexei Navalny, crítico de Putin

Mais de 400 pessoas foram detidas na Rússia enquanto prestavam homenagem ao líder opositor Alexei Navalny, falecido em uma remota colônia penal no Ártico, conforme relatado por um importante grupo de direitos humanos.

A morte súbita de Navalny, de 47 anos, foi um golpe devastador para muitos russos que tinham depositado suas esperanças para o futuro no inimigo mais ferrenho do presidente, Vladimir Putin. Navalny continuou criticando abertamente o Kremlin mesmo depois de sobreviver a um envenenamento por agente nervoso e receber várias condenações de prisão.

A notícia se espalhou por todo o planeta e centenas de pessoas em dezenas de cidades russas compareceram na sexta-feira e no sábado a locais de homenagem improvisados e monumentos às vítimas da repressão política para prestar homenagem ao político com flores e velas. Em mais de uma dúzia de cidades, a polícia deteve 401 pessoas no sábado à noite, de acordo com o grupo de direitos OVD-Info, que monitora as detenções políticas e fornece assistência legal.

Mais de 200 detenções foram feitas em São Petersburgo, a segunda maior cidade da Rússia, informou o grupo. Entre os detidos estava Grigory Mikhnov-Voitenko, um padre da Igreja apostólica ortodoxa que anunciou em redes sociais seus planos de oficiar um serviço religioso em memória de Navalny e foi detido na manhã de sábado em frente à sua casa. Ele foi acusado de organizar uma marcha e colocado em uma cela de uma delegacia, mas posteriormente foi hospitalizado devido a um derrame, de acordo com a OVD-Info.

Os tribunais de São Petersburgo ordenaram que 42 dos detidos na sexta-feira permanecessem entre um e seis dias na prisão, enquanto outros nove receberam multas. Um tribunal em Moscou ordenou que pelo menos seis pessoas passassem 15 dias na prisão, de acordo com a OVD-Info. Outra pessoa foi presa na cidade do sul de Krasnodar e duas mais na cidade de Bryansk, informou o grupo.

A morte de Navalny ocorreu um mês antes das eleições presidenciais na Rússia, onde se espera que Putin obtenha outro mandato de seis anos. No domingo, ainda havia dúvidas sobre a causa da morte e não estava claro se as autoridades entregariam o corpo à sua família.

A equipa de Navalny disse no sábado que o político tinha sido “assassinado” e acusou as autoridades de atrasarem deliberadamente a entrega do corpo. A mãe e os advogados de Navalny receberam informações contraditórias de diferentes organizações às quais recorreram nos seus esforços para recuperar o corpo. “Estão dando voltas em círculos para encobrir os seus rastos”, denunciou no sábado a porta-voz de Navalny, Kira Yarmysh.

"Na colônia, tudo está coberto por câmeras. Cada passo dado ao longo dos anos foi gravado de todos os ângulos. Cada trabalhador carrega uma câmera. Em dois dias, não vazou ou foi publicado nenhum vídeo. Não há espaço para incerteza aqui", disse no domingo o aliado mais próximo e estrategista de Navalny, Leonid Volkov.

Um comunicado entregue à mãe de Navalny indicava que ele havia falecido às 14h17 da tarde de sexta-feira, de acordo com Yarmysh. Funcionários da prisão disseram à mãe, ao chegar à colônia penal no sábado, que seu filho havia falecido de "síndrome de morte súbita", disse Ivan Zhdanov, diretor da Fundação Anticorrupção Navalny, antes no Twitter.

O Serviço Penitenciário Federal russo informou que Navalny se sentiu mal depois de um passeio na sexta-feira e desmaiou na colônia penal na cidade de Kharp, na região de Yamalo-Nenets, a cerca de 1.900 quilômetros ao nordeste de Moscou. Uma ambulância foi chamada, mas ele não pôde ser reanimado, de acordo com o serviço, que afirmou que a causa da morte ainda está "sendo determinada".

Navalny estava na prisão desde janeiro de 2021, quando regressou a Moscou depois de recuperar-se na Alemanha de um envenenamento por agente nervoso que atribuiu ao Kremlin. Ele recebeu três condenações de prisão após sua prisão por várias acusações que ele alegava terem motivações políticas.

Quando a sentença mais recente o condenou a 19 anos, Navalny disse que entendia que estava cumprindo "uma sentença perpétua, que é medida pela duração da minha vida ou pela duração da vida deste regime".

Horas depois de sua morte ter sido relatada, sua esposa, Yulia Navalnaya, fez uma intervenção dramática na Conferência de Segurança de Munique.

Ela disse não estar certa se podia acreditar nas notícias de fontes oficiais russas, “mas se isso for verdade, quero que Putin e todos que cercam Putin, os amigos de Putin, seu governo, saibam que assumirão a responsabilidade pelo que fizeram ao nosso país, à minha família e ao meu marido”.