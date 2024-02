Mãe é acusada de fazer birra após a filha não ser convidada para um casamento

Uma mãe utilizou o Reddit para buscar por apoio após acreditar que sua filha está sendo propositalmente excluída do casamento de sua irmã. Segundo ela, a irmã não convidou a sobrinha por querer um casamento “sem crianças”.

Sem se identificar, a mãe conta que sua irmã está se casando novamente com uma celebração intimista apenas para amigos e familiares próximos. Recentemente, ao receber o convite da celebração ela notou que sua filha, de 17 anos, não foi incluída entre os convidados.

“No convite de casamento veio um adendo dizendo que a celebração seria somente para adultos e que minha filha não foi convidada. Eu entenderia se ela fosse um a criança, mas ela faz 18 anos nos próximos meses! Ela é a única pessoa da família com menos de 18 anos e, consequentemente, foi a única que não foi convidada. Ou seja, minha filha foi propositalmente excluída”.

Ela foi tirar satisfação

Revoltada, a mãe decidiu conversar com a noiva para esclarecer a situação, visto que sua filha já não é mais criança, e, portanto, poderia ser convidada para a festa. Apesar de seus argumentos, as coisas saíram do controle.

“Eu liguei para minha irmã e perguntei se ela estava falando sério e ela pediu desculpas. Segundo ela, os dois querem um casamento sem crianças presentes. Eu perdi a linha e disse que ela deveria ter sido mais específica no convite e deixado claro que apenas minha filha não seria bem-vinda na celebração, já que entre todas as famílias convidadas ela era a única pessoa menor de idade”.

“Nós entramos em uma grande discussão e ela me mandou parar de birra porque minha filha não é presença obrigatória em todos os eventos familiares. Eu disse a ela que se minha filha não for convidada, nós todos não iremos ao casamento, e ela passou a me chamar de idiota por não apoiar sua decisão”.

Leia também: Homem é criticado por dizer a mulher como ela deve segurar o filho

Para os usuários do Reddit, as duas mulheres têm bons argumentos, visto que uma adolescente de 17 anos não é mais uma criança.

“Fico feliz por você defender sua filha. Pessoas agem como se as outras não tivessem sentimentos e o fato de sua filha ter 17 anos mostra claramente que ela foi excluída de propósito! Eu também não iria a um casamento nessa situação, a noiva fez a escolha dela e você a sua”, comentou uma pessoa.

“Uma pessoa de 17 anos não é tão diferente de uma de 18 anos para ser excluída de uma celebração com a desculpa de ser criança. Você não está errada”, finalizou outra.