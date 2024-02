Jovem rasga o verbo após descobrir que o cunhado armou um encontro às cegas para ela

Uma jovem inconformada usou o Reddit para tentar descobrir se agiu errado ao criticar o cunhado por tentar arrumar um marido para ela. Segundo seu relato, o parceiro de sua irmã está inconformado com o fato dela ter 26 anos e não estar minimamente preocupada em se casar.

Sem se identificar, a mulher conta que ter um marido definitivamente não é uma de suas preocupações atuais, no entanto seus familiares não pensam da mesma forma. Determinado a conseguir um companheiro para a jovem, seu cunhado decidiu apresentá-la a diversos amigos, na esperança de que um deles seja o parceiro ideal para ela.

“Algumas pessoas eram legais, mas outras eu me recusei a conhecer. O único problema é que eu realmente não quero entrar em um relacionamento! Mesmo falando diversas vezes sobre isso, meu cunhado afirma que não tenho uma razão boa o bastante, que eu só não encontrei a pessoa certa”.

“Por causa disso, ele sempre me arruma encontros às cegas. Recentemente ele fez de novo, mas dessa vez eu nem sequer fui avisada de que teria um encontro”, revela.

Ela ficou extremamente irritada

Segundo a jovem, as famílias dela e do marido de sua irmã foram convidadas para um jantar, uma celebração que não seria formal e contaria com amigos e familiares. Logo ela percebeu que algo não estava de acordo com o esperado.

“Ele me apresentou para um amigo que pareceu ser legal e era bem engraçado, mas comecei a reparar que a conversa estava indo para o lado pessoal e comecei a suspeitar que eu estava em um encontro armado”.

“Em determinado momento ele falou que também é do tipo de pessoa que gosta de primeiro desenvolver uma amizade antes de iniciar um relacionamento, e eu fiquei ainda mais intrigada, até que tive a certeza de que aquilo era armado. Eu disse ao cara que aquilo era algo estranho da parte dele e terminei nossa conversa por ali”.

Leia também: Homem é criticado por dizer a mulher como ela deve segurar o filho

“Depois disso confrontei meu cunhado e minha irmã, que não tinha ideia do que o marido fez. Agora meu cunhado acha que eu devo pedir desculpas a seu amigo e a ele”, finaliza a jovem.

Para os usuários do Reddit, ela tem todo direito de se sentir ofendida com a situação.

“Quem tem que pedir desculpas é seu cunhado. Ele está te causando problemas e não você a ele”, comentou uma pessoa.

“Seu cunhado está obcecado com sua vida pessoal, isso é completamente assustador”, finalizou outra.