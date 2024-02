Jovem muda o nome ao atingir maioridade e pais ficam indignados: ‘Eu disse para superarem’

Uma jovem se manifestou no Reddit, revelando ter mudado a grafia de seu nome e desagradou os pais. De acordo com o relato, mesmo com a reclamação pela mudança, ela se manteve firme e disse aos pais para “superarem”. O texto foi publicado no Reddit, por meio do usuário u/RiseDifferent7589.

“Meus pais me nomearam de ‘Emily’, mas em vez de registrar ‘Emily’, eles registraram ‘Emileigh’ porque queriam que eu tivesse ‘opções’ para meu nome. Então eu poderia ser ‘Em’, ‘Emmy’, ‘Leigh’ etc. A ortografia causou muitos problemas para mim. As pessoas vão se esquecer e soletrar meu nome, Emily, e então perceberão que não é assim que o meu é escrito”, iniciou o texto na rede social.

“Alguns professores do ensino fundamental acharam que eu estava sendo engraçada ao tentar soletrar meu nome Emileigh. Então, alguns professores me deixaram escrever para Emily sobre os trabalhos escolares e até mesmo alguns testes e não diríamos nada. Eles sabiam que era péssimo para mim”, continuou.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Mulher passa seu número para admirador e cria problemas com amiga: ‘Me confrontou com raiva’”

Mudança descoberta

De acordo com a jovem todos se direcionavam a ela como “Emily” não apenas na fala, mas também na escrita. Em seu íntimo, ela sempre soube que mudaria a grafia de seu nome e seu desejo se concretizou ao fazer 18 anos de idade.

“Fiz isso há quatro meses e meus pais só perceberam quando comecei a receber coisas endereçadas a ‘Emily Jones’ em vez de ‘Emileigh Jones’. Meus pais começaram a dizer que eu deveria ligar e gritar com as pessoas que soletravam meu nome errado. Falei a eles que não estava errado, eu tinha mudado”, revelou.

“Só não tinha dito antes porque sabia que eles não iriam gostar. E eu estava certa. Continuaram falando sobre como a grafia que me deram era a melhor escolha e não era tão ruim quanto eu sempre imaginei”, desabafou no Reddit.

Ao finalizar o texto, ela explicou que disse aos pais para “superarem” a mudança, pois eles não precisavam conviver com a situação do nome.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.