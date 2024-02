Idosos comemoram Valentine’s Day anos após se conhecerem por aplicativo de namoro; entenda

Há meio século, antes da era dos aplicativos de namoro modernos como Tinder, Bumble e Hinge, um casal pioneiro de idosos nos Estados Unidos, Alex e Gladys Rysman, encontrou o amor através do Operation Match, um precursor dos serviços de namoro online, criado por estudantes de Harvard em 1965. Este serviço, considerado inovador para sua época, conectou Alex, então estudante da Columbia, e Gladys, da Brooklyn College, marcando o início de uma jornada de amor que desafiaria as décadas.

Uma conexão que desafiou o tempo

O processo de matchmaking do Operation Match era singular e reflete uma era onde a tecnologia começava a desempenhar um papel na formação de conexões humanas. Os interessados preenchiam formulários com mais de 100 perguntas, submetendo-os com uma taxa, para então serem pareados pelo computador com seus pares ideais. Esta espera, repleta de antecipação e expectativa, contrasta fortemente com a imediatidade das correspondências digitais de hoje.

Para Alex e Gladys, a espera valeu a pena. Após receber uma lista com seis nomes, Alex escolheu entrar em contato com Gladys, uma decisão que culminaria em noivado um ano depois, em 1967, e uma vida compartilhada construída com amor, três filhos e uma joalheria de sucesso em Brockton, Massachusetts. A história deles não apenas destaca a evolução dos encontros amorosos na era digital, mas também celebra a durabilidade do amor que transcende gerações e mudanças tecnológicas.

Fonte: WCVB

