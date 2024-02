Homem posta vídeo assustador da cabeça decapitada do pai antes de ser preso

Um homem na Pensilvânia (EUA) chocou a comunidade ao postar um vídeo no YouTube segurando a cabeça decapitada de seu próprio pai. O ato macabro ocorreu momentos antes de ele ser localizado e preso pela polícia como principal suspeito do terrível assassinato.

Horror

Man posts chilling decapitation video showing dad's head before cops arrest him https://t.co/CgJyuSBXKl — Bruno Nonato (@BrunoNonato12) February 9, 2024

O incidente ocorreu em Middletown Township, no condado de Bucks, onde os policiais responderam a uma chamada na casa do idoso na noite de terça-feira. Lá, encontraram a vítima, um homem de 60 anos, decapitado em um quarto no andar de cima. O filho da vítima, identificado como Justin Mohn, de 32 anos, foi logo apontado como pessoa de interesse.

O vídeo postado por Mohn mostra-o segurando a cabeça decepada de seu pai enquanto faz comentários perturbadores, incluindo críticas à administração Joe Biden. Em meio à cena macabra, ele culpa tanto o presidente quanto seu próprio pai, que era funcionário federal, por problemas que ele vê no país.

Após a publicação do vídeo, Mohn foi localizado e preso pela polícia, a cerca de 160 quilômetros da cena do crime. Ainda não está claro de que crime ele é acusado, mas se for considerado culpado por assassinato em primeiro grau, enfrentará a possibilidade de prisão perpétua.