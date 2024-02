Homem é criticado por dizer a mulher como ela deve segurar o filho

Um jovem decidiu buscar por opiniões do Reddit depois de se ver em uma situação delicada envolvendo uma mãe e seu bebê. Segundo ele, a mãe em questão estava claramente negligenciando o bem-estar de seu filho, e algo precisava ser feito.

Sem se identificar, o jovem conta que estava na fila de uma lanchonete quando notou uma mulher segurando um bebê recém-nascido. Na ocasião ele reparou que o bebê estava chorando, mas por não ter filhos acreditou ser um comportamento normal dos bebês.

“A coisa mudou quando a mãe se encostou na parede e eu percebi o que realmente estava acontecendo. Ela estava segurando o bebê na horizontal e com um só braço, usando o outro para mexer no celular”.

“Entendo que ser mãe é uma tarefa complicada, mas acredito que sea de conhecimento de geral que ao segurar um bebê você deve dar apoio para a cabeça dele enquanto também apoia o pescoço e as costas da criança. Essa mulher usava apenas uma das mãos para apoiar as costas, deixando a cabeça e as pernas do bebê sem qualquer tipo de apoio”, conta.

Reações opostas

O rapaz então revela que tentou ignorar a situação justamente por não ter filhos e não saber se a mulher agia corretamente. No entanto, conforme o bebê começou a chorar mais intensamente ele decidiu intervir.

“Ficou claro que ela estava com dor ou desconfortável e a mãe não estava fazendo nada. Depois de 3 minutos eu chamei a atenção dela. Disse que ela não deveria segurar o bebê assim, que era algo descuidado e perigoso de se fazer”.

“Ela zombou do meu comentário, mas guardou o celular na mesma hora e mudou de comportamento até a hora que saiu da lanchonete. Uma mulher que estava atrás de mim me elogiou pela atitude e disse que estava prestes a falar algo para a mãe. No entanto, os funcionários reprovaram minha atitude e foram desnecessariamente rudes comigo. Eu errei?”, questiona.

Leia também: Cansada do chulé do namorado, ela exige que ele lave os pés antes de ir para a cama

Para os usuários do Reddit, ele realmente agiu da forma correta ao sinalizar o comportamento da mulher, mas poderia ter feito isso de outra forma.

“Você não agiu de forma errada, essa mãe precisava aprender a segurar corretamente seu bebê”, comentou uma pessoa.

“É possível segurar o bebê com uma única mão e desde que a cabeça não fique posicionada de forma ruim ou que o bebê não fique chorando de forma exagerada está tudo bem. Neste caso, você agiu da forma correta”, finalizou outra.