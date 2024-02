Do metrô aos palcos, brasileiro conquista jurados no The Voice Canadá

Roberto Scienza participa do La Voix, o The Voice canadense (Reprodução / Instagram)

Tem brasileiro conquistando os técnicos do The Voice Canadá. Roberto Côrrea Scienza, de 32 anos é nascido em Araraquara, interior de São Paulo, e conseguiu sua passagem para a próxima etapa do reality show musical ao apresentar a música Death Letter Blues.

Conforme publicado pelo G1, Roberto é natural de Araraquara, mas antes de se mudar para o Canadá ele viveu em mais de 15 cidades ao redor do Brasil. Sua primeira estadia no Canadá foi em 2016, quando ele teve a oportunidade de cursar um mestrado em filosofia no país.

Depois disso, em 2021, ele decidiu juntar a família e se mudar de vez para iniciar seus estudos no curso de doutorado em literatura na Universidade de Montreal. Desde então, Roberto passou a se apresentar no metrô de Montreal de duas a três vezes por semana, onde se destacava por seu estilo único de cantar e tocar.

Segundo a publicação, ele chegou a ganhar um bom dinheiro com as apresentações, mas o grande reconhecimento veio quando uma senhora o abordou e insistiu para que ele se inscrevesse no programa La Voix, o The Voice Canadense.

“Foi uma mulher canadense que me conheceu no metrô. No primeiro dia ela veio falar que eu tenho uma voz maravilhosa e que deveria tentar me inscrever. Ela acreditou no meu potencial e falou que poderia me ajudar com o francês caso precisasse”.

As cadeiras viraram!

Com a insistência de Lorraine Roy, o músico decidiu se inscrever no programa e chegou a ser selecionado para as audições às cegas.

Na apresentação, que foi ao ar no dia 11 de fevereiro, Roberto foi acompanhado pelo filho, de 13 anos, e a amiga Lorraine, que o incentivou a se inscrever no programa. A música escolhida foi Death Letter Blues, uma canção dos anos 60 de Son House.

Com sua performance, Roberto conquistou duas cadeiras, sendo a da cantora e compositora France D’Amour, e a de Mario Pelchat. Por se identificar com o repertório da cantora, ele escolheu France como sua técnica na atração.

Ele agora se prepara para as próximas etapas do reality que consistem nas batalhas para a semifinal e a final.

