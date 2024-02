Com socos e chutes: assim os estudantes do colégio do Valle do Aburrá querem resolver os problemas

Em Medellín e no Vale do Aburrá, existe uma preocupação devido aos inúmeros casos de brigas entre estudantes de algumas escolas que estão se enfrentando com socos e chutes nas saídas para tentar resolver suas diferenças. A publicação dos vídeos nas redes sociais se tornou algo cotidiano, então é hora das autoridades investigarem essa situação.

A preocupação aumenta devido a vários vídeos que se tornaram virais nas redes sociais, mostrando jovens se agredindo violentamente com seus colegas de escola. O primeiro incidente envolveu estudantes da instituição educacional Rafael García Herreros, localizada na comuna de Robledo, na cidade de Medellín.

Aumentam as brigas nas escolas de Medellín

Observa-se que à saída da escola, um grupo de estudantes se reúne para presenciar uma briga entre dois adolescentes, que termina em um confronto tão violento que os próprios colegas que inicialmente incentivam a briga são obrigados a separá-los.

O outro caso ocorreu na Instituição Educacional Concejo de Bello, onde um estudante bateu em outro com uma cadeira, desencadeando uma briga que os leva a cair sobre outras cadeiras na sala, continuando até mesmo no chão.

A gravidade dessas situações levou à intervenção da Secretaria de Educação de Bello, que iniciou um processo abrangente para abordar a convivência escolar, implementando medidas disciplinares para os envolvidos e realizando processos pedagógicos com os estudantes da sala.

Recentemente, registrou-se outro incidente na escola El Playón em Zamora, também no município de Bello, Antioquia. Nesta ocasião, duas adolescentes agarraram-se pelos cabelos na sala de aula e continuaram a confrontação mesmo depois de serem separadas por suas colegas, chegando uma delas a ficar sem camisa durante a briga.