Pai causa revolta ao dar para a filha o dinheiro do fundo estudantil do filho

Um pai buscou por apoio no Reddit depois de se envolver em uma discussão com seu filho. Para ele, sua atitude foi completamente justificada e apenas uma resposta as escolhas do jovem.

Sem se identificar, o pai conta que ele e a esposa decidiram economizar para garantir que cada um de seus três filhos pudesse fazer a faculdade de seus sonhos sem precisarem se preocupar com débitos estudantis. Desta forma, os dois conseguiram juntar dinheiro o suficiente para que os três pudessem escolher o curso e a universidade desejada.

“Meu filho do meio escolheu não fazer uma faculdade e também não quis fazer nenhuma especialização. Eu cheguei a conversar com ele, mas ele está contente em conseguir qualquer tipo de emprego que aparecer. É a vida dele e eu não posso fazer nada quanto a isso”, conta o pai.

“Minha filha, por outro lado, decidiu que quer fazer faculdade e escolheu cursar medicina. Como o irmão optou por não usar seu fundo estudantil e medicina é um curso caro, eu decidi dizer a ela que ela poderá usar também o fundo estudantil do irmão”, explica.

O filho não gostou

O homem conta que tomou essa decisão baseado nas escolhas feitas por cada um de seus filhos. Como o valor foi separado para a educação dos jovens, ele acredita que não se desviou do propósito inicial. No entanto, o filho discordou da atitude do pai.

“Depois de saber da minha escolha, meu filho do meio está irritado e passou a exigir que eu entregue a ele o dinheiro de seu fundo estudantil para que ele faça o que bem entender com o valor”.

“Eu disse a ele que ele é livre para desperdiçar sua própria vida com o que ele quiser, mas ele não é livre para gastar meu dinheiro da forma com que bem entender. Aquele dinheiro será destinado para uma pessoa que realmente se importa com a educação. Não quero meu dinheiro sendo utilizado com cervejas e videogame”, finaliza o pai.

Para os usuários do Reddit, o pai não está errado uma vez que o propósito do valor sempre foi educacional.

“Não é errado, o dinheiro é seu. Se o seu filho quer seguir esse caminho na vida, então ele é livre para conquistar o próprio dinheiro”, comentou uma pessoa.

“Esse dinheiro é um apoio, não um presente. O valor é seu, você define o que fará com ele”, finalizou outra.