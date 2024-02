Os cães também se casam! Casais caninos celebram casamento

Embora o Dia dos Namorados já tenha passado nos EUA, o amor ainda está no ar. Isso foi demonstrado um dia depois de 14 de fevereiro por Coco e Dolly, um casal de cães French Poodle, que caminharam ao som da marcha nupcial em direção ao altar para unir suas vidas caninas em um casamento único.

Os organizadores do evento escolheram a data com o objetivo de criar um ambiente romântico, os cães até se vestiram de noivos e, num ato simbólico, estamparam as pegadas de suas patinhas no certificado de casamento.

Neste dia, também foram unidos uma dezena de peludos de diferentes raças, todos usando trajes originais para este evento e acompanhados por seus donos.

Boda de perros

Este fato ocorreu no Peru e trata-se de uma tradição popular para promover a responsabilidade, cuidado e amor dos donos para com seus animais de estimação.

Estes não foram os únicos casamentos, no Instagram, com quase 30 milhões de visualizações e mais de 1 milhão de curtidas no vídeo, da conta The Shihtzu Sophie, três cães vestidos de pai, noivo e noiva se tornaram virais.