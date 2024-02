Horror no Peru: mulher cortou parte íntima de seu parceiro ao encontrá-lo traindo

Horror no Peru: ela cortou suas partes íntimas ao descobrir que era infiel (Captura)

Um incidente arrepiante ocorreu entre um casal ao descobrir uma suposta infidelidade, segundo testemunhas relataram. Isso aconteceu no Peru, onde uma mulher, por ciúmes, cortou as partes íntimas de seu parceiro enquanto ele dormia profundamente em sua casa.

De acordo com o América Noticias, a acusada foi identificada como Marleni Rimarachín Colunche, de 39 anos, e teria contado com a ajuda de sua amiga para realizar o ataque e, em seguida, guardá-lo em uma bolsa. Foi revelado que ambas foram detidas pela Polícia Nacional do Peru.

O homem foi levado para a casa de saúde mais próxima para receber atendimento imediato e poder parar a hemorragia. Em seguida, ele foi transferido para Chiclayo para receber cuidados intensivos e especializados. O meio citado informou que seu estado de saúde é crítico.

As testemunhas indicaram que o casal teria discutido em casa, mas que o homem estava embriagado e, por esse motivo, acabou adormecendo profundamente. Além disso, o casal tem um bebê de três meses de idade e ambos trabalham em um hospital. A mulher é profissional técnica.

A mulher enfrentará acusações criminais por lesões graves. Por enquanto, ela está em liberdade sem medidas cautelares para poder cuidar de sua filha de apenas três meses.