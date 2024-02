Empresário é assassinado enquanto comia em um restaurante de luxo

Um grupo de homens armados cometeu um violento ataque no exclusivo restaurante ‘Las costillas de Sancho’ no México; as câmeras de segurança do local capturaram o momento exato em que um dos agressores atirou friamente contra um destacado empresário minerador de 54 anos de idade.

A vítima, um influente empresário mineiro, estava desfrutando de uma refeição em uma reunião de trabalho com outros magnatas no luxuoso restaurante quando a tragédia ocorreu, de acordo com o Milenio. Sem motivo aparente, dois homens armados entraram no local e um deles disparou diretamente na cabeça da vítima, causando sua morte instantânea.

As autoridades locais iniciaram uma investigação exaustiva para esclarecer os motivos por trás deste brutal assassinato e levar os responsáveis à justiça. Enquanto isso, a população está consternada com a violência sem sentido que existe na região, assim como em outras partes do país.

Nas redes sociais, já está circulando o vídeo das câmeras de segurança do luxuoso restaurante, onde é possível ver claramente o momento exato em que um dos dois indivíduos armados atira na cabeça do empresário, ignorando os outros clientes.