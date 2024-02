Cansada do chulé do namorado, ela exige que ele lave os pés antes de ir para a cama

A postagem de uma jovem viralizou no Reddit ao levar um debate sobre “hábitos de higiene”. Segundo ela, o chulé do companheiro é tão forte e persistente que são necessárias diversas lavagens diárias para diminuir o odor.

Sem se identificar, a mulher conta que atualmente mora junto com seu namorado, que ela considera uma pessoa divertida, legal e com quem se dá bem na maior parte do tempo. O único defeito que ela vê em seu companheiro está justamente em seus pés.

“Aparentemente ele tem uma quantidade de suor anormal em seus pés, então o chulé dele é bem desagradável. Do tipo que deixa a sala toda cheirando mal mesmo quando o sapato e a meia estão longe”.

“Eu já tentei ser sutil ao falar sobre isso com ele, comprei meias para ajudar no controle de odor, e até mesmo fiz pequenas brincadeiras para ver se ele percebia a situação, mas nada surtiu efeito”, revela a jovem.

Ela não sabe o que fazer

Apesar das tentativas de conscientizar seu namorado, a jovem acredita estar lutando uma batalha perdida, visto que nada adiantou. Segundo ela, um acontecimento recente a fez ter certeza de que o namorado não compreende a “gravidade” da situação.

“Um dia desses nós estávamos assistindo televisão e eu conversei com ele de forma franca. Disse que estou ao lado dele e que eu estou disposta a ajudá-lo com os problemas envolvendo seu chulé. Ele não falou muita coisa e logo trocou de assunto”.

“Poucos dias depois, eu cheguei ao meu limite quando fui acordada pelo cheiro dos pés dele. Eu estava dormindo quando ele entrou no quarto, perdi a paciência e mandei ele lavar os pés antes de deitar na cama”.

“Ele foi, lavou os pés e não falou mais nada enquanto eu estava extremamente irritada com a falta de higiene dele. Na manhã seguinte ele fez piadas sobre eu não gostar de seu ‘odor masculino’ e disse que eu sou sensível demais”.

“Parece algo superficial, mas isso realmente está me incomodando. Não é apenas nojento, mas eu sinto que é desrespeitoso da parte dele e que ele não se importa com algo tão básico, mas que me incomoda. É errado esperar que ele tenha o mínimo possível de higiene?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, ela não está errada e seu companheiro deve prestar mais atenção.

“Faça ele marcar uma consulta com um especialista, chulé neste nível não é algo normal e muito menos saudável. Você não está errada”, comentou uma pessoa.

“Provavelmente não é uma questão de higiene, mas sim algo de ordem médica. Visitar um médico pode ser necessário neste caso”, finalizou outra.