Advogado saiu nu em meio a uma audiência em Bogotá

Num episódio vergonhoso que ocorreu em 9 de fevereiro, um advogado do Distrito de Bogotá decidiu renunciar apenas alguns dias depois de protagonizar um incidente lamentável. Acontece que, durante uma audiência, o advogado deixou acidentalmente a câmera ligada enquanto tomava banho, causando consternação entre os participantes e gerando repercussões para a Prefeitura de Bogotá, que ele representava.

Advogado saiu nu durante uma audiência virtual em Bogotá

O advogado, que estava naquele momento representando a Prefeitura de Bogotá, estava tomando banho em seu banheiro, sem saber que a câmera estava transmitindo sua atividade em tempo real durante a audiência. Um vídeo que se tornou viral nas redes sociais capturou o momento em que os presentes perceberam a situação, gerando uma situação desconfortável e surreal.

A magistrada responsável pela audiência interveio solicitando ao advogado que desligasse a câmera, depois que outra assistente alertou sobre a transmissão em curso: "Um pedido de procedimento para que, por favor, a câmera do senhor que está no Distrito Capital seja desligada", expressou a assistente. A magistrada acrescentou: "Vejo alguém se vestindo lá atrás".

Diante do vergonhoso incidente, a Prefeitura de Bogotá emitiu um comunicado oficial pedindo desculpas pelo ocorrido e garantindo que o incidente foi um fato isolado e involuntário que não afetou a defesa dos interesses do Distrito Capital no caso em questão. No mesmo comunicado, foi destacado que o advogado pediu desculpas pelo incidente e, de forma voluntária, solicitou a rescisão de seu contrato de prestação de serviços.

Este evento incomum gerou reações mistas na opinião pública, destacando a importância da prudência e atenção em ambientes virtuais, mesmo em situações tão formais como audiências legais. A anedota, embora peculiar, ressalta a necessidade de manter a profissionalidade e concentração em um contexto cada vez mais digitalizado.