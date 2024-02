Visto americano: é melhor evitar levar a carta de convite para a entrevista por estas razões

A entrevista do visto americano é o último passo e o mais crucial, pois é nela que decidem se concedem o tão desejado documento, seja para turismo ou para o “sonho” de muitos. Algumas pessoas levam seus documentos para respaldar o que detalharam no formulário de solicitação, também há aqueles que acreditam que com uma carta de convite garantem seu “Bem-vindo aos Estados Unidos”.

Foi o próprio Brent Hanson, ex-vice-cônsul dos Estados Unidos, que esclareceu as razões pelas quais não é bom apresentar essa carta na entrevista.

Exemplificou há casos de pessoas que têm parentes nos Estados Unidos e, mesmo sendo cidadãos americanos, querem insistir com a questão da carta convite. Isso foi explicado em um podcast que se tornou viral no TikTok.

"A carta não ajuda em nada e nenhum oficial quer ver a carta de convite, assim como também não querem ver as de trabalho." — Traduza o seguinte texto de es para pt: "Hola, ¿cómo estás? Me gustaría saber si puedes ayudarme con una traducción. Necesito traducir un documento del español al portugués. ¿Podrías hacerlo? Gracias de antemano."

De forma jocosa acrescentou que qualquer pessoa pode abrir o Microsoft Word e escrever sua carta. "Se seu irmão mora nos Estados Unidos e quer vê-lo, precisa de uma carta para comprovar isso? Não".

Com essa resposta, ele deixou claro que é recomendável não levar nenhuma carta, pois isso não garante ao oficial que é realmente real ou que foi enviada pela pessoa que vive nos Estados Unidos.

Carta de negócios

A situação muda quando se trata de uma carta de negócios, um convite para um evento ou treinamento. "Essa carta é válida". Já que se deve a um motivo específico da viagem. Nesse caso, o visto é concedido para uma única entrada, pois não se trata de férias.