Um homem violou as regras de um Airbnb e a proprietária se vingou de uma forma terrível

Homem violou as normas do Airbnb e a dona se vingou (Pexels)

A proprietária de um Airbnb planejou uma cruel vingança contra um inquilino que violou as regras do apartamento que alugou. Agora estão enfrentando um processo por invasão de privacidade, causando angústia emocional e causando “danos” ao seu casamento.

De acordo com a publicação do ‘New York Post’, esse problema começou em 2022, quando Shawn Mackey, de Mississippi, Estados Unidos, alugou a propriedade de Pamela Fohler para um encontro de fim de semana com seus antigos amigos, totalizando quatro convidados. Naquele momento, ele informou à anfitriã que poderia convidar mais amigos para um jantar “muito discreto”, mas que eles não passariam a noite, de acordo com os registros da denúncia.

A proprietária disse a ele que não tinha problema com seus convidados e apenas lembrou das regras da casa, como não fumar, não fazer barulho excessivo. Também não estacionar em frente às portas da garagem ou no lado direito da entrada, não urinar na piscina, entre outras coisas.

Infelizmente, o homem não seguiu as regras e a proprietária disse ter recebido reclamações de "distúrbios, gritos e palavras ofensivas na área de estacionamento". Portanto, Fohler exigiu que ele deixasse a propriedade imediatamente. Mas Mackey disse à anfitriã que não tinha outro lugar para ir e por isso ligou para o seu número de celular, mas em vez disso, o marido atendeu e garantiu que ele poderia continuar sua estadia.

O inquilino deixou uma avaliação negativa de sua estadia no Airbnb e solicitou um reembolso de US$502 que havia pago inicialmente. Foi descoberto que essa avaliação foi removida.

Depois de sua resenha, Fohler começou a assediar Mackey, alegando que a proprietária da casa enviou uma mensagem para sua esposa com fotos dele e outra mulher, como vingança. Isso causou sérios problemas no casamento do inquilino.

Diante disso, Mackey apresentou uma ação de 22 páginas no Tribunal Distrital do Mississippi, alegando que "o casamento do demandante sofreu como resultado" e que Fohler causou a Mackey, entre outras coisas, "angústia emocional extrema".

Por sua vez, a proprietária apresentou uma petição de demissão e o Airbnb solicitou outra para obrigar as partes a se submeterem a uma arbitragem, com prazo para responder até 21 de fevereiro deste ano.