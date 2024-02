Proibida a entrada no cinema a um homem por ‘estar sujo’: “senti-me discriminado”

Um caso de discriminação ocorreu neste fim de semana em um cinema popular, localizado em Matamoros, Tamaulipas, onde proibiram a entrada do senhor Fernando Martínez por estar “sujo” depois de um dia de trabalho como mecânico.

O homem contou em um vídeo que foi divulgado nas redes sociais que os funcionários e o gerente do Cinemex impediram sua entrada no banheiro e na sala onde o filme seria exibido devido à sua aparência física.

"O detalhe é que eu estava um pouco sujo, porque saí do trabalho e estava um pouco suado. Quando fui ao banheiro, um funcionário me abordou e disse que eu não poderia entrar porque estava sujo e cheirando mal", expressou.

O senhor Fernando Martínez aproveitou aquela tarde para ir ao cinema com seus três filhos e sua esposa em Matamoros; no entanto, tudo acabou em um episódio de discriminação em que ele até foi agredido.

Ele assegurou que o primeiro funcionário do cinema que o abordou lutou com ele, deu-lhe um cotovelo e depois uma tapa.

“Quando ele luta comigo, é quando ele me dá uma cotovelada na testa e depois me dá um tapa. E eu digo ‘por que você está me agredindo?’ Se eu não estou faltando com o respeito”, disse sobre o ato de discriminação que sofreu.

O início das agressões ocorreu quando sua esposa e seus filhos se dirigiram às bilheterias para comprar os ingressos, mas também testemunharam como agrediram Fernando Martínez.

"Eu me senti discriminado, não sei qual é o motivo pelo simples fato de estar sujo, eu estava vindo do trabalho", disse.

Ofereceram um ano de cinema grátis

Depois da agressão sofrida pelo homem, uma rede de cinemas procurou o senhor Fernando Martínez para presenteá-lo com um ano de cinema grátis.

A publicação foi feita em redes sociais, com o objetivo de alcançar ele e sua família.

"Gostaríamos de localizá-lo e presentear a ele e sua família com um ano de cinema grátis. Ajude-nos a compartilhar a postagem para que chegue até ele!"